موعد مباراة ليفربول ضد كارديف سيتي اليوم السبت

يخوض فريق ليفربول المحترف في صفوفه محمد صلاح، مباراة قوية ضد كارديف سيتي، مساء اليوم السبت، ويأتي ذلك في إطار منافسات الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسعى فريق ليفربول لخطف صدارة الترتيب من مان سيتي، وذلك بالفوز على كارديف وحسم ثلاث نقاط مهمين في مشوار الدوري الإنجليزي حيث يريد نجوم الريد التتويج باللقب الغائب منذ سنوات طويلة.

ويحتل فريق ليفربول المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 23 نقطة متساويًا مع مانشستر سيتي صامب الصدارة بفارق الأهداف، بينما يتواجد كارديف في المركز السابع عشر برصيد 5 نقاط.

وتقام مباراة ليفربول مع كارديف سيتي على ملعب الأنفيلد وذلك اليوم السبت والموافق 27 أكتوبر الجاري في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة والخامسة بتوقيت مكة المكرمة.

ومن المنتظر أن يتم نقل مباراة ليفربول مع كارديف في الأسبوع العاشر من الدوري الإنجليزي الممتاز عبر البث المباشر والحي على فضائية "بي إن سبورت 2 HD" الرياضية.

وسيتم نقل لقاء ليفربول مع كارديف سيتي عبر عدة قنوات أجنبية مفتوحة مثل "RMC Sport 1" الفرنسية بجانب فضائية "Sportklub 1 Croatia" الكرواتية.

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة ليفربول مع كارديف سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز عبر موقع الفجر الرياضي.