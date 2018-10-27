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يلا شوت - مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم| بث مباشر مباراة برشلونة وريال مدريد الآن|الكلاسيكو مباشر | كورة لايف

السبت 27/أكتوبر/2018 - 01:09 ص
يلا شوت - مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم| بث مباشر مباراة برشلونة وريال مدريد الآن|الكلاسيكو مباشر | كورة لايف
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يلا شوت - مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم | بث مباشر مباراة برشلونة وريال مدريد الآن| الكلاسيكو مباشر | كورة لايف 

وتشهد مباراة كلاسيكو الأرض حدثا غير سعيد لعشاق الكرة ف العالم وهو غياب النجمين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسى لأول مرة معا عن قمة برشلونة والريال منذ 2007.


يلا شوت - مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم | بث مباشر مباراة برشلونة وريال مدريد الآن| الكلاسيكو مباشر | كورة لايف 

سيكون عشاق الكرة في العالم على موعد مع المتعة والإثارة عندما يفتتح ملعب كامب نو أبوابه لاشتضافة كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد في الخامسة والربع مساءا بتوقيت القاهرة السادسة والربع بتوقيت مكة المكرمة الأحد 28 أكتوبر 2018، وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة لبطولة الدوري الإسباني.


يلا شوت - مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم | بث مباشر مباراة برشلونة وريال مدريد الآن| الكلاسيكو مباشر | كورة لايف 

ستكون مباراة الكلاسيكو بمثابة الفرصة الأخيرة للمدرب الإصباني لوبتيجي مع الملكي خاصة في ظل تراجع النتائج.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

 

تنطلق مباراة برشلونة وريال مدريد في الخامسة والربع مساءا بتوقيت القاهرة والسادسة الربع مساءا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت الرياضية. beIN Sports HD3.


يلا شوت - مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم | بث مباشر مباراة برشلونة وريال مدريد الآن| الكلاسيكو مباشر | كورة لايف 
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