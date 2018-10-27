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الأهلي يطمئن على بعثة الوصل الإماراتي عقب وصولها للإسكندرية

السبت 27/أكتوبر/2018 - 01:03 ص
الأهلي يطمئن على بعثة الوصل الإماراتي عقب وصولها للإسكندرية
وصول بعثة الوصل
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أحمد جمال
 

حرص العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي على الاطمئنان على بعثة نادي الوصل الإماراتي الشقيق، عقب وصولها للأسكندرية للقاء الأهلي غدًا الأحد بملعب برج العرب في بطولة كأس زايد للأندية العربية.

 

وأجرى اتصالًا هاتفيًا مطولًا مع رئيس بعثة الوصل والتأكيد على توفير كافة سبل الراحة للأشقاء خاصة بعد قيام ممثلي الإدارة التنفيذية بإستقبال بعثة الوصل وتسهيل كافة الإجراءات في المطار ووسائل الإنتقال إلى فندق الإقامة بما يليق بالعلاقات الوطيدة التي تربط بين الأهلي وأشقائه من الأنديه العربية وفي مقدمتهم نادي الوصل الإماراتي.

 

وأكد مرجان على ترحيب مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب ببعثة نادي الوصل في بلدهم الثاني مصر وأداء مباراة طيبة في أجواء تنافسية شريفة بين الناديين الشقيقين.

 

المزيد عن: رياضة بعثة الوصل الاسكندرية الاخبار الريضية اخبار الرياضة
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