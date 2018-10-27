كورة ستار | kora star | yalla shoot | مشاهدة مباراة ليفربول وكارديف سيتي بث مباشر اليوم السبت 27-10-2018





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كورة ستار | kora star | yalla shoot | مشاهدة مباراة ليفربول وكارديف سيتي بث مباشر اليوم السبت 27-10-2018

بطاقة مباراة ليفربول وكارديف سيتي اليوم

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كورة ستار | kora star | yalla shoot | مشاهدة مباراة ليفربول وكارديف سيتي بث مباشر اليوم السبت 27-10-2018

موعد مباراة ليفربول وكارديف سيتي اليوم

البطولة : الدوري الانجليزي (البريميرليج)

القنوات الناقلة: بي ان سبورت 2 – bein sports HD 2

معلق المباراة : أحمد الطيب

الساعة : 16:00 مساءًا بتوقيت مصر

الساعة : 17:00 مساءًا بتوقيت السعودية

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كورة ستار | kora star | yalla shoot | مشاهدة مباراة ليفربول وكارديف سيتي بث مباشر اليوم السبت 27-10-2018





تشكيل ليفربول أمام كارديف سيتي:-

حراسة المرمى: أليسون - الدفاع: أرنولد، فان ديك، جوميز، روبرتسون - الوسط: فينالدوم، كيتا، ميلنر - الهجوم: محمد صلاح، فيرمينو، ماني

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مشاهدة مباراة ليفربول وكارديف سيتي بث مباشر ضمن اهم مباريات اليوم السبت 27-10-2018 في الدوري الانجليزي.. شاهد المباراة من هنا بكل الجودات :