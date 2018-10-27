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بث مباشر مباراة ليفربول وكارديف | مشاهدة مباراة ليفربول وكارديف | مشاهدة محمد صلاح

السبت 27/أكتوبر/2018 - 12:58 ص
بث مباشر مباراة ليفربول وكارديف | مشاهدة مباراة ليفربول وكارديف | مشاهدة محمد صلاح
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محمد الشيخ
 

بث مباشر مباراة ليفربول وكارديف | مشاهدة مباراة ليفربول وكارديف | مشاهدة محمد صلاح


ليفربول بقيادة المصري المتألق محمد صلاح يسعي لسحق كارديف سيتي لمواصلة المنافسة مع مانشستر سيتي على لقب الدوري الإنجليزي

                         

لا تفوتوا مشاهدة مباراة ليفربول وكارديف سيتي في بث مباشر (أونلاين) عبر قناة بين سبورت الرياضية، حيث سيكون عشاق الكرة الإنجليزية على موعد قوي يجمع بين رفاق محمد صلاح، وجوش مورفي هدف الفريق الويلزي، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 2019(بريميرليج).

 

 ويسعى فريق ليفربول لخطف صدارة الترتيب من مان سيتي ( يلا شوت – كورة ستار – كورة لايف – يوتيوب أونلاين)، وذلك بالفوز على كارديف وحسم ثلاث نقاط مهمين في مشوار الدوري الإنجليزي حيث يريد نجوم الريد التتويج باللقب الغائب منذ سنوات طويلة.

 

 

مشاهدة مباراة ليفربول وكارديف البث المباشر

مشاهدة مباراة ليفربول وكارديف في بث مباشر فرصة سانحة لحضور مواجهة من وزن ثقيل، خاصة وأنّ رفاق محمد صلاح يملكون طموحات مشروعة في مواصلة منافستهم على البطولة، حيث يحتل الريدز المركز الثاني متخلفًا فقط بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي الأول.

 

ويحتاج ليفربول اللعب بتركيز كبير وبهدوء خاصة وأنّ مثل هذا النوع من المباريات يلعب على تفاصيل صغيرة، ويحتل ليفربول المركز الثاني في الدوري الإنكليزي حالياً برصيد 23 نقطة بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي المتصدر.

 

مباراة ليفربول وكارديف – مباشر

 

مشاهدة مباراة ليفربول وكارديف في بث مباشر، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS مع متابعة آخر استعدادات الفريقين خاصة وأن ليفربول تنتظره مواجهة صعبة في الجولة المقبلة أمام أرسنال.

 

مباراة ليفربول وكارديف يسبقها البث المباشر لاستوديو تحليلي يتناول به ضيوف beIN SPORTS وضع الفريقين قبل المباراة وطريقة لعبهما إضافة إلى نشر عدة تقارير حصرية وإحصاءات خاصة للزملاء المكلفين بتغطية المباراة.

 

يمكنكم مشاهدة اللقاء على قناة HD 2  باللغة العربية في الساعة 5 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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