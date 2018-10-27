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كورة ستار cool kora بث مباشر مباراة برشلونة وريال مدريد | مشاهدة لايف شاهد مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم بث مباشر حى

السبت 27/أكتوبر/2018 - 12:49 ص
كورة ستار cool kora بث مباشر مباراة برشلونة وريال مدريد | مشاهدة لايف شاهد مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم بث مباشر حى
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كورة ستار cool kora بث مباشر مباراة برشلونة وريال مدريد | مشاهدة لايف شاهد مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم بث مباشر حى 

على الجانب الأخر يعاني ريال مدريد كثيرا قبل موقعة الكلاسيكو، خاصة بعد افتقاده لنجمه الأول البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد رحيله ليوفنتوس الإيطالي، ويقدم الريال موسما سيئا للغاية محليا وأوروبيا، حيث حقق الفريق فوزه الأول بعد أكثر من شهر في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا، أمام فيكتوريا بلزن بهدفين مقابل هدف، وذلك بعد النتائج السيئة الذي قدمها الفريق في المباريات السابقة.


كورة ستار cool kora بث مباشر مباراة برشلونة وريال مدريد | مشاهدة لايف شاهد مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم بث مباشر حى 

التشكيل المتوقع:

في ظل غياب ليونيل ميسي عن البرسا سيكون تشكيل برشلونة على النحو التالي:

 

 

حراسة المرمى: تير شتيجن

 

الدفاع: بيكيه ، جوردى ألبا ، لينجليت ، سيميدو

 

الوسط: أرثر ، بوسكيتس ، راكيتيتش

 

الهجوم: سواريز ، كوتينيو ، رافينيا

 

 

على الجانب الأخر سيخوض ريال مدريد مباراة الكلاسيكو بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: كورتوا

 

الدفاع: راموس ، مارسيلو ، فاران ، فاسكيز

 

الوسط: كروس ، كاسيميرو ، مودريتش

 

الهجوم: بنزيما ، بيل ، اسينسيو

كورة ستار cool kora بث مباشر مباراة برشلونة وريال مدريد | مشاهدة لايف شاهد مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم بث مباشر حى 

الكرة في العالم على موعد مع المتعة والإثارة عندما يفتتح ملعب كامب نو أبوابه لاشتضافة كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد في الخامسة والربع مساءا بتوقيت القاهرة السادسة والربع بتوقيت مكة المكرمة الأحد 28 أكتوبر 2018، وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة لبطولة الدوري الإسباني.

                          

 

مقدمة عن المباراة برشلونة وريال مدريد :

 

 

 

 

يدخل يفريق برشلونة مباراة اليوم وهو في حالة فنية مستقرة بعد الفوز على الإنتر، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا بهدفين دون رد واحتلال صدارة المجموعة، أما في الدوري فيحتل الفريق المركز الأول في جدول الترتيب، برصيد 18 نقطة، بعدما فاز في خمس مباريات وتعادل في ثلاث وخسر لقاء وحيد، وسعاني برشلونة كثيرا بسبب غياب نجمه الأول النجم الأرجنتيني الساحر ليونيل ميسي والذي تعرض لإصابة قوية في مباراة إشبيلية الأخيرة بالدوري.

كورة ستار cool kora بث مباشر مباراة برشلونة وريال مدريد | مشاهدة لايف شاهد مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم بث مباشر حى 

أما في الدوري فيحتل الملكي المركز السابع برصيد 14 نقطة بعد 9 مباريات فاز في أربع وخسر في ثلاث وتعادل في لقائين.

 

 

الكلاسيكو بدون رونالدو وميسي:

 

وتشهد مباراة كلاسيكو الأرض حدثا غير سعيد لعشاق الكرة ف العالم وهو غياب النجمين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسى لأول مرة معا عن قمة برشلونة والريال منذ 2007.

 

 

الفرصة الأخيرة لـ"لوبتيجي":

 

ستكون مباراة الكلاسيكو بمثابة الفرصة الأخيرة للمدرب الإصباني لوبتيجي مع الملكي خاصة في ظل تراجع النتائج.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

 

تنطلق مباراة برشلونة وريال مدريد في الخامسة والربع مساءا بتوقيت القاهرة والسادسة الربع مساءا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت الرياضية. beIN Sports HD3.

كورة ستار cool kora بث مباشر مباراة برشلونة وريال مدريد | مشاهدة لايف شاهد مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم بث مباشر حى 
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