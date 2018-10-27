أنشيلوتي يصف سلوك الجماهير الإيطالية بـ"الوقح"

كشف المدرب الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق نابولي الإيطالي، عن السبب وراء فقدان البطولات الإيطالية لبريقها السابق.

وقال أنشيلوتي في تصريحات صحفية: "في إيطاليا العداوات بين الأندية تحولت إلى الإهانات والوقاحة أحيانًا، نحن وجدنا ذلك في أوروبا".

وأضاف: "في إسبانيا، المنافسة ضخمة بين ريال مدريد وبرشلونة، لكن لا يتجوز أحد الحدود المسموح بها".

وتابع: "علينا أن نخفف من حدة تلك الأمور، ونجعل الملاعب مكان مناسب للعائلات من جديد".