أنشيلوتي يصف سلوك الجماهير الإيطالية بـ"الوقح"
السبت 27/أكتوبر/2018 - 12:47 صعمر عبد العزيز
كشف المدرب الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق نابولي الإيطالي، عن السبب وراء فقدان البطولات الإيطالية لبريقها السابق.
وقال أنشيلوتي في تصريحات صحفية: "في إيطاليا العداوات
بين الأندية تحولت إلى الإهانات والوقاحة أحيانًا، نحن وجدنا ذلك في أوروبا".
وأضاف: "في إسبانيا، المنافسة ضخمة بين ريال مدريد وبرشلونة،
لكن لا يتجوز أحد الحدود المسموح بها".
وتابع: "علينا أن نخفف من حدة تلك الأمور، ونجعل الملاعب
مكان مناسب للعائلات من جديد".
المزيد عن: نابولي رياضة انشيلوتي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة