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أنشيلوتي يصف سلوك الجماهير الإيطالية بـ"الوقح"

السبت 27/أكتوبر/2018 - 12:47 ص
أنشيلوتي يصف سلوك الجماهير الإيطالية بـالوقح
انشيلوتي
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عمر عبد العزيز
 

كشف المدرب الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق نابولي الإيطالي، عن السبب وراء فقدان البطولات الإيطالية لبريقها السابق.

 

وقال أنشيلوتي في تصريحات صحفية: "في إيطاليا العداوات بين الأندية تحولت إلى الإهانات والوقاحة أحيانًا، نحن وجدنا ذلك في أوروبا".

 

وأضاف: "في إسبانيا، المنافسة ضخمة بين ريال مدريد وبرشلونة، لكن لا يتجوز أحد الحدود المسموح بها".

 

وتابع: "علينا أن نخفف من حدة تلك الأمور، ونجعل الملاعب مكان مناسب للعائلات من جديد".

 

المزيد عن: نابولي رياضة انشيلوتي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة
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