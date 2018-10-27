شارلز ثيرون الوجه الإعلاني لـ Dior في 2018 (صور)





اختيرت النجمة شارلز ثيرون، لتكون الوجه الإعلاني الجديد لماركة أزياء ومستحضرات التجميل الشهيرة "ديور" لعام 2018.

وأجرت شارلز، جلسة تصوير جديدة تعرض قريبا بكبرى المتاجر حول العالم، والتي سيعقبها عدد من الإعلانات الدعائية التي ستكون من بطولتها.

وكانت قد احتفلت شارلز ثيرون مؤخرًا بطرحها لفيلمها الجديد "أتوميكا" الذي ظهرت به كقاتلة محترفة.