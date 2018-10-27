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بسبب 40 جنيها.. ربة منزل تقتل زوجها بـ"شاكوكش"

السبت 27/أكتوبر/2018 - 12:42 ص
بسبب 40 جنيها.. ربة منزل تقتل زوجها بـشاكوكش
شاكوش
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أقدمت ربة منزل على قتل زوجها بـ"شاكوش"، بسبب خلافات بينهما على مبلغ مالي 40 جنيها.

تلقى قسم شرطة الصف، برئاسة الرائد محمد طبلية، رئيس المباحث، بلاغا من الأهالي، يفيد بالعثور على جثة شخص داخل منزله بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لـ"نجيب.م" 55 عامًا، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجته وتدعى "ع" بسبب خلافات بينهما على مبلغ مالي، وتطورت إلى مشاجرة، الأمر الذي دفع المتهمة بضرب المجني عليه بشاكوش فوق رأسه فأرادته قتيلا، ولاذت بالفرار، وبفرض الأكمنة تم القبض على المتهمة.

 وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، للعرض على النيابة لتباشر التحقيقات.
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