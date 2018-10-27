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برشلونة يؤجل تجديد عقد جوردي ألبا

السبت 27/أكتوبر/2018 - 12:43 ص
برشلونة يؤجل تجديد عقد جوردي ألبا
جوردي ألبا
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عمر عبد العزيز
 

تتجه إدارة نادي برشلونة الإسباني، إلى تأجيل تجديد عقد الظهير الأيسر للفريق، الدولي الإسباني جوردي ألبا، في الفترة الحالية وتفكر في تأجيل الملف برمته إلى الصيف المقبل.

 

وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت" فإن إدارة برشلونة ترى أن عقد اللاعب يمتد حتى 2020 لذا فإن التعجل في التوقيت الحالي لا مبرر له، في الوقت الذي يقدم فيه جودري ألبا مستويات كبيرة في الفترة الأخيرة.

 

ويصل الشرط الجزائي في عقد جوردي ألبا إلى 150 مليون يورو، وهو كفيل بألا يقترب منه أي فريق في التوقيت الحالي في الوقت الذي يشعر فيه اللاعب بالسعادة خلال تواجده في ملعب الكامب نو.

 

وكان ألبا يمني نفسه بتجديد عقده مع البارسا ورفع راتبه ولكن الإدارة قررت تأجيل تمديد تعاقده إلى الصيف المقبل بدلا من الأيام المقبلة لاسيما أن اللاعب يبلغ من العمر 29 عاما.

 

المزيد عن: رياضة جوردي ألبا برشلونة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة
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