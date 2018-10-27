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مدرب توتنهام: مانشستر سيتي هو الأفضل في الدوري الإنجليزي

السبت 27/أكتوبر/2018 - 12:36 ص
مدرب توتنهام: مانشستر سيتي هو الأفضل في الدوري الإنجليزي
بوكتينيو
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عمر عبد العزيز
 

أشار الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينيو، مدرب توتنهام هوتسبير الإنجليزي، إلى أن فريق مانشستر سيتي هو أفضل فريق في انجلترا، حيث يمتلك لاعبين رائعين، ومدرب رائع وطاقم رائع، والجودة التي يمتلكها السيتي تجعله خصم صعب جدًا، وهو تحدي كبير بالنسبة لفريقه، وستكون مباراة شيقة وتجربة جيدة، وأنه قد يفوز وقد يخسر لكنه متحمس لمواجهتم.

 

وقال بوتشيتينو خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة السيتي:" مانشستر سيتي في مستوى اخر، من الصعب مقارنتنا بمانشستر سيتي، فازوا بالدوري في الموسم الماضي ، اظهروا افضل ما عندهم، نحاول الوصول لهذا المستوى بطريقة اخرى".

 

أكمل: "في تلك اللحظة سيكون النادي قد استقر في الملعب الجديد سيكون من السهل وقتها الوصول لمستوى مقارب من مستوى مانشستر سيتي".

 

واستطرد: "24 ساعة قبل مباراتك مع مانشستر سيتي ستكون هناك مباراة كرة قدم امريكية في ويمبلي، هل هذا الامر يقلقك؟ بوتشيتينو:" لا ، ربما إنه امر جيد بالنسبة لنا لاننا سنواجه واحد من أفضل الفرق في اوروبا او العالم ، ليست من خططنا أن نتدرب في ويمبلي (في وقت مباراة كرة القدم الامريكية)".

 

وأتم تصريحاته قائلاً:"هذه مشكلة ولا يمكننا أن نتذمر، كل ما علينا هو تقبل الحقيقة والحقيقة هي لا يمكننا تغيير ذلك وأتمنى أن يكون الجو جيد للعب وأن يمكننا اللعب، بالطبع كل شخص مطالب بالعناية بالأرضية وهم يحاولون جاهدًا أن تكون صالحة للعب، هذا ما اتمناه وأتمنى أن يحدث ذلك".

 

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