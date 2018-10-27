محيي عبيد: هامش ربح الصيدليات لا يليق بالصيادلة

قال الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة، هامش ربح الصيدليات لا يليق بالصيادلة، وهذا سبب عزوف الصيادلة عن الوقوف في الصيدليات.



ولفت "عبيد"، خلال حواره مع الإعلامي سعيد حساسين، ببرنامجه "انفراد"، المذاع على فضائية "الرافدين+" مساء الجمعة، إلى أن أكثر من 30 ألف صيدلية يبيعون بأقل من ألف جنيه، وهذا المبلغ لا يغطي التكلفة.



وطالب نقيب الصيادلة، بإعادة تقييم هامش ربح الصيدليات في ظل ارتفاع أسعار تكاليف الحياة.

