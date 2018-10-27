ملكة جمال تراث وفلكلور فلسطين تكشف عن التجربة القاسية التي مرت بها

قالت مريم أيوب، ملكة جمال تراث وفلكلور فلسطين، إنها مرت بتجربة زواج قاصرات؛ حيث تزوجت في عمر 16 عامًا، ولديها طفلة عمرها 10 سنوات.



وأكدت "أيوب"، خلال حوارها مع الإعلامي سعيد حساسين، ببرنامجه "انفراد"، المذاع على فضائية "الرافدين+" مساء الجمعة، أن التجربة كانت قاسية جدًا؛ لأنها كانت طفلة ولا تستطيع التمييز بين الصح والخطأ.



وتابعت أنها كان لديها طموحات تفيد بها بلدها ونفسها، ولذلك التحقت بالعمل لاستكمال تعليمها أثناء زواجها.



وأضافت أنها بعد أن انفصلت عن زوجها مرت بتجربة مرض صعبة جدًا وهو إصابتها بسرطان الثدي لمدة عام ونصف، وكانت متواجدة بالأردن بمفردها بدون أهلها حتى تعافت.

