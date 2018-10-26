مقتل قيادي حوثي ومرافقيه في تعز

قتل قيادي حوثي وعدد من مرافقيه، في قصف مدفعي شنّته قوات الجيش اليمني الوطني على مواقع تمركزهم في جبل حبشي غربي محافظة تعز.

ونقل موقع "سبتمبر نت"، التابع للجيش اليمني، عن مصدر قوله: إن القائد الحوثي يدعى "أبوعلي"، وكان قائد قطاع المليشيا في منطقة "مكائر" بجبل حبشي مع عدد من مرافقيه، وقتل جراء القصف الذي استهدف المليشيا، كما أصيب القيادي في المليشيا المدعو "أبوصدام"، وتم نقله إلى العاصمة صنعاء لتلقي العلاج.

كما دارت مواجهات عنيفة بين قوات الجيش الوطني، ومليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية مقبنة، عقب محاولة المليشيا التسلل إلى محيط عزلة اليمن، بينما أفشلت قوات الجيش محاولة المليشيا، وأجبرتها على الفرار، بعد تكبدها قتلى وجرحى في صفوفها.