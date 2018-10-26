ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

مقتل قيادي حوثي ومرافقيه في تعز

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 11:38 م
مقتل قيادي حوثي ومرافقيه في تعز
الحوثيون
طباعة
الفجر السعودي
 

قتل قيادي حوثي وعدد من مرافقيه، في قصف مدفعي شنّته قوات الجيش اليمني الوطني على مواقع تمركزهم في جبل حبشي غربي محافظة تعز.

 

ونقل موقع "سبتمبر نت"، التابع للجيش اليمني، عن مصدر قوله: إن القائد الحوثي يدعى "أبوعلي"، وكان قائد قطاع المليشيا في منطقة "مكائر" بجبل حبشي مع عدد من مرافقيه، وقتل جراء القصف الذي استهدف المليشيا، كما أصيب القيادي في المليشيا المدعو "أبوصدام"، وتم نقله إلى العاصمة صنعاء لتلقي العلاج.

 

كما دارت مواجهات عنيفة بين قوات الجيش الوطني، ومليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية مقبنة، عقب محاولة المليشيا التسلل إلى محيط عزلة اليمن، بينما أفشلت قوات الجيش محاولة المليشيا، وأجبرتها على الفرار، بعد تكبدها قتلى وجرحى في صفوفها.

المزيد عن: مقتل قيادي حوثي تعز اليمن الحوثيون
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي للمحترفين
الشباب
0
x
17:05
0
القادسية
الباطن
0
x
17:10
5
التعاون
أحد
1
x
17:25
3
الوحدة
الفيحاء
1
x
18:45
1
النصر
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/26/2018 11:50:00 PM