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"برلماني": السياحة في مصر تمرض ولا تموت

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 11:35 م
برلماني: السياحة في مصر تمرض ولا تموت
النائب أشرف جمال
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أمنية فوزي
 

علق النائب أشرف جمال، عضو مجلس النواب، على زيارة نائب رئيس الصين للأقصر للاستمتاع بالحضارة الفرعونية في معابد الكرنك، قائلًا إن السياحة في مصر تمرض ولا تموت، وتعرضت للكثير من الأشياء ولكنها سريعًا ما تعود لعافيتها.

وأشار "جمال"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي سعيد حساسين، ببرنامجه "انفراد"، المذاع على فضائية "الرافدين+" مساء الجمعة، إلى أن مصر تمتلك عوامل سياحية غير موجودة بالعالم كله، وأن قيمة مصر معرفة للعالم كله، وأن شعب الأقصر قادر على استعادة السياحة كما كانت.

وأضاف أن المنيا تمتلك ثلث آثار مصر، ويوجد بها وجبة أثرية ضخمة ومتنوعة، مناشدًا الدولة بالاهتمام بهذه الثروة الأثرية الفترة المقبلة.
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