5 تهم للمعتقل على خلفية الطرود المشبوهة في أمريكا

أعلن المدعي العام الأمريكي جيف سيشنز، اليوم الجمعة، أنه وجهت 5 تهم إلى الرجل الذي ألقي القبض عليه على خلفية سلسلة الطرود المشبوهة التي أرسلت إلى ديمقراطيين بارزين، وأنه يواجه عقوبة السجن 58 سنة حال إدانته.







وتم تحديد هوية الرجل، وهو سيزار سايوك (56 عاماً) من ولاية فلوريدا الأمريكية.







وقال سيشنز إن المشتبه به، تصرف بمفرده.







وأضاف في مؤتمر صحافي "هذا غير مقبول تماماً... العنف السياسي أو التهديد بالعنف مناقض لنظام حكومتنا".