برلماني مشيدًا بزيارة نائب رئيس الصين للأقصر: "من أقوى الزيارات"

أشاد النائب أحمد إدريس، عضو لجنة السياحة بالبرلمان، بزيارة نائب رئيس الصين للأقصر للاستمتاع بالحضارة الفرعونية في معابد الكرنك، مؤكدًا أنها زيارة قوية وناجحة وفي توقيت ناجح، ومن أقوى الزيارات التي تمت في الأقصر.



وأضاف "إدريس"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي سعيد حساسين، ببرنامجه "انفراد"، المذاع على فضائية "الرافدين+" مساء الجمعة، أن الزيارة تنمي القطاع السياحي، وتفيد في التبادل التجاري لتنمة الاقتصاد المصري.



ونوه إلى أن دولة الصين تعتبر من الدول ذات أهمية على مستوى العالم، والعالم يشهد بقوتها ونموها.



وأكد أن الزيارة حافز كبير للقطاع السياحي، موضحًا أن عدد السياحة الذي يخرج من الصين سنويًا 100 مليون نسمة.



