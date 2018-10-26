"السوشيال ميديا" سلاح المغرضين لإفساد العلاقة بين تركي آل الشيخ والمصريين





وضع معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، حدًا للشائعات التي يرددها البعض حول علاقته بمجلس إدارة النادي الأهلي عبر بعض الصفحات الوهمية التي تدار على شبكات التواصل الاجتماعي من أشخاص يريدون الإضرار بالعلاقات المصرية السعودية.





ورحّب آل الشيخ بسعادة بالغة، بطلب مجلس إدارة النادي الأهلي لخوض لقاء كأس السوبر السعودي المصري "كأس الملك سلمان"، أمام اتحاد جدة في مصر يوم 27 نوفمبر المقبل، وبهذا الموقف فقد كذب المستشار حديث البعض عن توتر العلاقة بين الأشقاء في البلدين.





وأكد مصدر مقرب من معالي الوزير تركي آل الشيخ، أنه لا يمتلك أي صفحات أخرى غير صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك" وأيضًا صفحته على "تويتر" وأنه ينفي بشكل قاطع أي كلام ينشر عبر حسابات أخرى هدفها إشعال الفتنة بينه وبين النادي الأهلي وجماهيره وتسئ للعلاقة بين مصر والسعودية وإفساد العلاقة المميزة بين الشعبين.





ويقوم بعض الأشخاص بإنشاء صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر، فيس بوك" ومن خلالها يتم نشر الأكاذيب والشائعات للنيل من العلاقة التاريخية الجيدة بين الأخوة في مصر والسعودية، وغالبًا ما تضع تلك الصفحات صورة الغلاف الذي يضعه المستشار عبر صفحته الرسمية.





ودائمًا ما ينفي المستشار تركي آل الشيخ ما ينشر خارج إطار الصفحات الرسمية له على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي يتواصل من خلالها مع متابعيه لتوضيح بعض الأمور الخاصة به بعيدًا عن دائرة القيل والقال.





ويحاول بعض المغرضين تشويه صورة المستشار تركي آل الشيخ وذلك لتأجيج الخلافات مع الجانب الآخر في النادي الأهلي وجماهيره، وهو ما يعمل على تعكير صفو العلاقات الثنائية بين الأشقاء في مصر والسعودية لكن هذا الأمر فشل نظرًا لحكمة المستشار تركي الذي كان يدافع عن تلك العلاقات ويدعمها بقوة.





لينك صفحة المستشار تركي ال الشيخ على فيسبوك







