زي النهاردة بتاريخ 27-10-2018

حدث في مثل هذا اليوم بتاريخ 27-10-2018





أحــــــــــــداث





1913 – حاكم الكويت الشيخ مبارك الصباح يمنح بريطانيا امتياز استخراج البترول.





1951 - إلغاء اتفاقية الحكم الثنائي المصري / الإنجليزي للسودان.





1960 - نهاية أزمة الصواريخ الكوبية بعد أن اتفق الرئيسان جون كينيدي ونيكيتا خروتشوف على إزالة الصواريخ من كوبا شريطة عدم غزو الولايات المتحدة لها، والتخلص من الصواريخ البالستية الموجوده في تركيا.





1962 - لجنة الدستور في المجلس التأسيسي الكويتي تعقد آخر جلساتها برئاسة رئيس المجلس عبد اللطيف محمد الغانم وترفع مشروع الدستور إلى المجلس لمناقشته وإقراره.





1990 - العماد ميشال عون رئيس الحكومة العسكرية في لبنان وقائد القوات المتمردة يعلن استسلامه، وبذلك انتهت الحرب الأهلية اللبنانية بعد 15 سنة من اندلاعها.





1991 - تركمانستان تحصل على استقلالها عن الاتحاد السوفيتي.





1991 - إجراء أول إنتخابات ديمقراطية في بولندا.





1998 - انتخاب غيرهارد شرودر مستشارًا لألمانيا.





2005 - اندلاع أعمال شغب في باريس وذلك بعد موت اثنين من المسلمين الأفارقة.





2010 - الشيخ سعود بن صقر القاسمي يتولى حكم إمارة رأس الخيمة في الإمارات العربية المتحدة بعد وفاة الشيخ صقر بن محمد القاسمي، وولي عهد الإمارة السابق الشيخ خالد بن صقر القاسمي يعلن في رسالة فيديو عبر الإنترنت إنه هو حاكم الإمارة الجديد وذلك بصفته النجل الأكبر للحاكم السابق.





2011 - ملك السعودية عبد الله بن عبد العزيز آل سعود يعين الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود وليًا للعهد ونائبًا لرئيس مجلس الوزراء خلفًا لولي العهد السابق الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود.





2013 - سائق سيارات السباق الألماني سباستيان فيتل يفوز ببطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد موسم 2013 للمرة الرابعة على التوالي.





2016 - فوز ناشطتي حقوق الإنسان اليزيديتين نادية مراد ولمياء حجي بشار بجائزة سخاروف لحرية الفكر.





2017 - كتالونيا تعلن الانفصال عن إسبانيا من جانب واحد كجمهورية مستقلة.





مــــــــواليـــــــــــد





1728 - جيمس كوك، بحار ومستكشف إنجليزي.





1842 - جيوفاني جوليتي، رئيس وزراء إيطاليا.





1844 - كلاس بونتس ارنولدسون، سياسي وصحفي سويدي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1908.





1858 - ثيودور روزفلت، رئيس الولايات المتحدة حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1906.





1920 - ك. ر. نارايانان، رئيس الهند.





1922 - كارلوس أندريس بيريز، رئيس فنزويلا ال56 وال59.





1923 - لولا صدقي، ممثلة مصرية.





1925 - وارن كريستوفر، وزير خارجية الولايات المتحدة.





1930 - عمران بحر، ممثل مصري.





1931 - نوال السعداوي، كاتبة مصرية.





1936 - عايدة عبد العزيز، ممثلة مصرية.





1945 - لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، رئيس البرازيل.





1952 - روبيرتو بينيني، ممثل إيطالي.





1957 - غلين هودل، لاعب ومدرب كرة قدم إنجليزي.





1963 - نادية مصطفى، مغنية مصرية.





1963 - مارلا مابلز، ممثلة أمريكية.





1963 - جونيتشي كانيمارو، ممثل أداء صوتي ياباني.





1971 - إليسا، مغنية لبنانية.





1971 - خورخي سوتو، لاعب كرة قدم بيروفي.





1974 - أيمن حلاوة، مجاهد فلسطيني، قائد كتائب القسام في نابلس، ومهندسها الثالث.





1976 - أحمد التهامي، ممثل مصري.





1977 - ييري ياروشيك، لاعب كرة قدم تشيكي.





1978 - سوزان سكاف، ممثلة سورية.





1983 - كيفانتش تاتليتوغ، عارض أزياء وممثل تركي.





1983 - يعقوب الطاهر، لاعب كرة قدم كويتي.





1986 - ماتي باتيسون، لاعب كرة قدم جنوب أفريقي.





1992 - ستيفان الشعراوي، لاعب كرة قدم إيطالي.





وفيــــــــــات





939 - الملك أثيلستان، ملك إنجلترا.





1331 - أبو الفداء، ملك حماة.





1505 - القيصر إيفان الثالث، قيصر روسيا القيصرية.





1968 - ليزه مايتنر، عالمة فيزياء سويدية.





1980 - جون فان فليك، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1977.





1992 - ديفيد بوم، عالم فيزياء أمريكي.





2010 - الشيخ صقر بن محمد القاسمي، حاكم إمارة رأس الخيمة.





2010 - نيستور كيرشنير، رئيس الأرجنتين.





2016 - شعيب الأرناؤوط، عالم محدث محقق سوري.





أعيــــــــاد ومنــــــــاسبــــــــــات





عيد الاستقلال في تركمانستان.



