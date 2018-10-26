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ملك البحرين يستقبل وزير دفاع الولايات المتحدة

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 11:14 م
ملك البحرين يستقبل وزير دفاع الولايات المتحدة
ملك البحرين
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وكالات
 

استقبل ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الجمعة، وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، يرافقه قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال جوزيف فوتيل، الذي يزور المملكة للمشاركة في منتدى حوار المنامة.


وأشاد آل خليفة بالتقدم المستمر الذي تشهده العلاقات بين البلدين في كافة المجالات في ظل الحرص المتبادل على تطويرها، وخاصة على صعيد التنسيق العسكري والتعاون الدفاعي.


وتبادل ملك البحرين مع وزير الدفاع الأمريكي وجهات النظر بشأن المواضيع ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى مجريات الأحداث في المنطقة، وأهم القضايا والمحاور التي يناقشها منتدى حوار المنامة الذي يوفر فرص واعدة للتواصل الحضاري والثقافي والتي تمكن كبار صانعي القرار السياسي في الشرق الأوسط وخارجه من إيجاد حلول لبعض القضايا الملحة وسبل لمواجهة التحديات الإقليمية الراهنة.


كما أشاد الملك بالجهود الفاعلة للإدارة الأمريكية ودورها المحوري في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، مؤكدا دعم المملكة الدائم ومساندتها لهذه الجهود والمساعي الإقليمية والدولية.

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