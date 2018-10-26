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الأهلي يفوز على المجمع الجزائري ويصطدم بالزمالك في نهائي إفريقيا لليد

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 11:09 م
الأهلي يفوز على المجمع الجزائري ويصطدم بالزمالك في نهائي إفريقيا لليد
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دينا نبيل
 

صعد فريق اليد بالنادي الأهلي إلى نهائي بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري لكرة اليدو التي تقام في كوت ديفوار، بعد أن فاز على نظيره فريق المجمع البترولي الجزائري، بالدور النصف النهائي من البطولة.

وحسم الاهلى المباراة لصالحه بنتيجة٢٧-٢٠، ليتأهل إلى مباراة النهائي ويلاقي نادي الزمالك يوم الأحد على لقب البطولة.

جدير بالذكر أن نادي الزمالك هو حامل لقب البطولة العام الماضي.

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