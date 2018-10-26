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بعد ارتفاع أسعار البطاطس.. "أزهري": "المُحتكر ملعون ومطرود من رحمة الله"

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 11:15 م
بعد ارتفاع أسعار البطاطس.. أزهري: المُحتكر ملعون ومطرود من رحمة الله
الشيخ عمرو جبران
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أمنية فوزي
 

علق الشيخ عمرو جبران، من علماء الأزهر الشريف، على احتكار بعض التجار للبطاطس، قائلًا إن الاحتكار هو حبس التجار أقوات الناس حتى يرتفع السعر ويغلى.

وأكد "جبران"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي سعيد حساسين، ببرنامجه "انفراد"، المذاع على فضائية "الرافدين+" مساء الجمعة، أن الاحتكار حرام شرعًا ومن الكبائر وفقًا لأحاديث النبي، صلى الله عليه وسلم، وأن المتحكر شخص ملعون ومطرود من رحمة الله.

وأضاف أن الفقهاء وضعوا شروطًا للاحتكار من ضمنها أن يكون الشيء المحتكر طعام، وأن يتم حبس السلعة حتى يرتفع سعرها، وأن يؤثر على الشعب.
المزيد عن: بطاطس الشيخ عمرو جبران اخبار مصر أسعار
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