4 ميداليات لمصر في اليوم الثاني لبطولة العالم للبياثل والترياثل بسهل حشيش





اختتمت مساء اليوم فاعليات اليوم الثانى لبطولة العالم للبياثل والترياثل والتى ينظمها الاتحاد المصرى للخماسى وتستضيفها محافظة البحر الاحمر بسهل حشيش خلال الفترة من ٢٥ الى ٢٨ اكتوبر ٢٠١٨ بمشاركة ٢٦ دولة يمثلهم ٥٢٣ لاعبًا ولاعبة على عدة مستويات من سن ٨ سنوات وحتى الماسترز(الرواد).





حضر الفاعليات و قام بتسليم الجوائز كل من المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصرى للخماسى الحديث و كلاوس شورمان رئيس الاتحاد الدولى للخماسى الحديث.





حصلت مصر على 3 ذهبيات و برونزية في زوجى الترياثل في فاعليات اليوم في حين حصدت مصر وذهبية و فضيتين و 4 برونزيات في زوجى البياثل أمس.





وجاءت ميداليات مصر اليوم كالتالي :





وفى مسابقة تحت 11 سنة حصل على الميدالية البرونزية الزوجى المصرى جودى سيد و عبد الرحمن حلمى.





وفى مسابقة تحت 13 سنة توج بالميدالية الذهبية الزوجى المصرى ريتاج احمد حمزة جميل .





وفى مسابقة تحت 15 سنة توج الزوجى المصرى ملك إسماعيل وسيف البندارى بالميدالية الذهبية.





وفى مسابقة تحت 17 سنة توج الزوجى المصرى اريج سرحان و حازم مخلوف بالميدالية الذهبية.



