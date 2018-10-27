باحث اقتصادي: دخول المصريين ستتحسن في 2020 وليسعلى مستوى كل القطاعات



وأشار "نجم"، خلال حواره مع فضائية "ten"، مساء الجمعة، إلى أن مستوى دخول المصريين ستشهد ارتفاعًا بحلول 2020، ولكن ليس على كل القطاعات.



ولفت إلى أن مصر ستشهد في عام 2020 تنفيذ برامج ستساهم في تحسين مستوى معيشة المواطن كتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، وميكنة المعاملات المالية، وكذلك جني ثمار بعض المشروعات القومية.



قال محمد نجم، الباحث الاقتصادي، إن الدولة لن تتدخل بآلية معينة لتخفيض الأسعار، معتبرًا أن تدخل الدولة لضبط السوق يدمر الاقتصاد.