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باحث اقتصادي: دخول المصريين ستتحسن في 2020 وليسعلى مستوى كل القطاعات

السبت 27/أكتوبر/2018 - 05:02 ص
باحث اقتصادي: دخول المصريين ستتحسن في 2020 وليسعلى مستوى كل القطاعات
محمد نجم - الباحث الاقتصادي
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هدى عبدالرازق
 
قال محمد نجم، الباحث الاقتصادي، إن الدولة لن تتدخل بآلية معينة لتخفيض الأسعار، معتبرًا أن تدخل الدولة لضبط السوق يدمر الاقتصاد.

وأشار "نجم"، خلال حواره مع فضائية "ten"، مساء الجمعة، إلى أن مستوى دخول المصريين ستشهد ارتفاعًا بحلول 2020، ولكن ليس على كل القطاعات.

ولفت إلى أن مصر ستشهد في عام 2020 تنفيذ برامج ستساهم في تحسين مستوى معيشة المواطن كتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، وميكنة المعاملات المالية، وكذلك جني ثمار بعض المشروعات القومية.
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