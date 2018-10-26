نجوم برشلونة يرفعون شعار "الجدية" قبل الكلاسيكو





كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن نجوم فريق برشلونة الإسباني، يثقون أن خصمهم ريال مدريد ليس ضعيفًا كما يراه البعض، وأن البارسا لن يستهين بضيفه الذي يمر بفترة صعبة، في المباراة التي ستجمعهم يوم الأحد القادم، بالجولة العاشرة من الدوري الإسباني على ملعب كامب نو.





وتلقى برشلونة ضربة قوية في الأسبوع الماضي، بإصابة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال المباراة التي جمعت برشلونة بضيفهم إشبيلية ضمن الجولة التاسعة من الدوري التي انتهت بفوز البارسا بنتيجة 4-2.





ويعيش ريال مدريد فترة صعبة للغاية تحت قيادة المدير الفني جولين لوبيتيجي، حيث حقق الفوز على فيكتوريا بلزن التشيكي بهدفين مقابل هدف بالجولة الثالثة من المجموعة السابعة ضمن بطولة دوري أبطال أوروبا هو الأول، بعد 4 هزائم وتعادل.





وعلى الرغم من السلسلة المخيبة للاعبي ريال مدريد، إلا أنه لا يزال يجد لاعبي البارسا أن مواجهة الغريم التقليدي هي الأكثر صعوبة رغم الفوز في مبارتي إشبيلية بالدوري وثم إنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا، وفي غرفة خلع الملابس يدركون جيدا أن الفوز في كامب نو سيخفف الضغط عليهم كثيراً.



