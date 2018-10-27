هدى عبد الناصر تفضح الإخوان وتكشف عن محاولتهم لاغتيال "ناصر" في المنشية (فيديو)
السبت 27/أكتوبر/2018 - 01:15 صداليا الحسين
عرضت الإعلامية منى الشاذلي، نص اتفاقية الجلاء بتوقيع جمال عبد الناصر، خلال استضافتها نجلة الرئيس الراحل هدى جمال عبد الناصر، في برنامجها "معكم منى الشاذلي".
وقالت عبد الناصر، خلال حوارها بفضائية "cbc "، مساء الجمعة، إن الاتفاقية موجود نسخة منها في أرشيف مجلس الوزراء.
وأضافت أن جماعة الإخوان والشيوعيون اعترضوا على اتفاقية الجلاء، لوجود مادة يسمح لبريطانيا باستخدام قاعدة عسكرية في حالة حدوث حرب في منطقة الشرق الأوسط، لافتة إلى أنه عقب توقيع الاتفاقية حاول الإخوان اغتيال "عبد الناصر" في ميدان المنشية.
وقالت عبد الناصر، خلال حوارها بفضائية "cbc "، مساء الجمعة، إن الاتفاقية موجود نسخة منها في أرشيف مجلس الوزراء.
وأضافت أن جماعة الإخوان والشيوعيون اعترضوا على اتفاقية الجلاء، لوجود مادة يسمح لبريطانيا باستخدام قاعدة عسكرية في حالة حدوث حرب في منطقة الشرق الأوسط، لافتة إلى أنه عقب توقيع الاتفاقية حاول الإخوان اغتيال "عبد الناصر" في ميدان المنشية.
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