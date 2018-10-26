أمريكا تكشف تفاصيل خطيرة عن "الطرود المتفجرة" للرؤساء وللسياسيين

كشف مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف. بي. آي"، عن تفاصيل خطيرة، حول أزمة "الطرود البريدية المتفجرة"، التي هددت رؤساء سابقين وسياسيين ونشطاء اجتماعيين.

وأعلن مدير مكتب التحقيقات الأمريكي، كريس راي، اليوم الجمعة، أن المتفجرات المرسلة بالبريد للعديد من السياسيين والنشطاء الاجتماعيين لم تكن زائفة.





وقال راي في مؤتمر صحفي بمناسبة إلقاء القبض على المشتبه به: "يمكننا التأكيد على أن 13 جهازا متفجرا من صناعة يدوية تم إرسالهم للعديد من الأشخاص في البلد… مع أننا نواصل دراسة هذه الأجهزة في مختبراتنا، [توضح أنها] ليست زائفة".





وأوضح راي أنه تم توجيه 5 اتهامات فيدرالية إلى المشتبه فيه، سيزار سايوك، وفي حال إدانته سيصل مجمل الأحكام المفروضة عليه نحو 59 عاما تقريبا.





وكان ترامب قد أطلق تصريحات عقب إعلان القبض على سايوك، قال فيها إنه ينبغي تقديم مرتكبي جرائم الترويع هذه لعدالة سريعة ومؤكدة، حتى يمكن إدانتهم "بأقصى حد يسمح به القانون"، بحسب قوله.