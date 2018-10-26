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"التعليم العالي" تكشف حقيقة توحيد المناهج بالجامعات

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 10:08 م
التعليم العالي تكشف حقيقة توحيد المناهج بالجامعات
جامعة القاهرة
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أمنية فوزي
 
نفى الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، شائعة توحيد المناهج بالجامعات، لافتًا إلى أنها شائعة شديدة الغرابة، ولا أساس لها على الإطلاق.

وأوضح "عبد الغفار"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "إكسترا نيوز" مساء الجمعة، أن كل كلية لها طبيعتها ولها مناهجها، وأنه لم يتم مناقشة هذه المسألة سواء بصفة رسمية أو غير رسمية على الإطلاق.

وتابع: "نرصد كل ما يتصل بالشائعات ويتم الرد عليه في ذات اللحظة"، مشيرًا إلى أن الغرض من الشائعات هو إثارة البلبلة.

وأضاف أنهم يعملوا على عدة تطويرات في الوقت الحالي، منها تغيير خريطة الجامعة في مصر، وإضافة كليات ومعاهد تكنولوحية في التنسيق العام المقبل.
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