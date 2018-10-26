ميليشيا الحوثي تجبر أطفال اليمن على ترديد الصرخة الإيرانية





نشر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، فيديو يكشف فصلا جديدا من فصول انتهاكات ميليشيات الحوثيين في اليمن، واستغلالهم وتجنيدهم الأطفال في المدارس لخدمة مخططهم.

ويُظهر الفيديو، الذي تداوله نشطاء بشكل مكثف لإدانة ميليشيا الحوثي، أحد قيادات التنظيم المسلح وهو يفرض على الأطفال في إحدى المدارس اليمنية ترديد الولاء لطهران والصرخة الإيرانية.

وعلق وزير الإعلام اليمني على الفيديو قائلا: "فيديو من أحد مدارس مديرية مذيخرة بمحافظة اب، هذا هو الفكر الذي تريد مليشيا الحوثي الإيرانية غرسه في عقول أطفالنا وأجيالنا القادمة في كل طابور مدرسي لتدمير النسيج الاجتماعي وطمس الهوية اليمنية، من خلال إعلان الولاية لسيد الكهف وترديد الصرخة الايرانية وتغيير المناهج التعليمية".