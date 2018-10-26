هبة عبد الغني: شخصيتي في "لدنيا أقوال آخرى" تشهد مفاجآت خلال الحلقات المقبلة

أعربت الفنانة هبة عبد الغني عن سعادتها الغامرة بعرض مسلسل "لدينا أقوال أخري" خلال الفترة الحالية عبر شاشات القنوات الفضائية المصرية المفتوحة مشيرة إلي أنها تلقت العديد من ردود الأفعال الرائعة منذ بدء عرض حلقات المسلسل على قناة ON E خاصة بعدما زادة الأحداث إثارة وتشويقا بمقتل زوجها بالمسلسل مؤكدة أن الإشادات التي تلقتها من قبل الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا أبهرتها وكان بمثابة مفاجأة بالنسبة لها.

وأعلنت هبة أن شخصية "أم احمد" التي تجسدها خلال السياق الدرامي لمسلسل سوف تشهد خلال الحلقات المقبلة العديد من المفاجآت الصادمة للجمهور, خاصة بعدما تشير أصابع الاتهام في مقتل زوجها للشخصية المستشارة أمينة منصور" يسرا" بالمسلسل .

يشار إلي أن مسلسل "لدينا أقوال أخرى" يشارك فى بطولة كوكبة من النجوم على رأسهم النجمة يسرا , شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، هبة عبد الغني, نهى عابدين، محمد شاهين، عمر زهران، سلمى أبو ضيف لطيفة فهمي، وهدى المفتى، والعمل من تأليف عبد الله حسن وأمين جمال عبد الله أبو بكر وإبراهيم محسن وإخراج محمد على.

ومن ناحية أخري تعيش هبة حالة من النشاط الفني حيث تقوم بتصوير دورها بمسلسل"حمشت في البيت الأبيض" بطولة الفنان بيومي فؤاد , كما يعرض لها خلال الفترة الحالية كلا من الجزء الثاني من مسلسل "الأب الروحي2", بالإضافة الي عرض أولى حلقات مسلسل "لدينا أقوال آخري"بطولة النجمة يسرا هذا إلي جانب العرض الثاني لمسلسل"الرحلة".