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لجنة الإنضباط تفرض عقوبات مالية ضخمة على نادي الهلال

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 10:00 م
لجنة الإنضباط تفرض عقوبات مالية ضخمة على نادي الهلال
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عمر عبدالعزيز
 

قررت لجنة الإنضباط والأخلاق بالإتحاد السعودي لكرة القدم فرض عقوبات مالية كبيرة على نادي الهلال، بسبب عدد من المخالفات التي بدرت منه، خلال المباراة الماضية بينه وبين الاتحاد بكأس دوري الأمير محمد بن سلمان.

وتم إلزام نادي الهلال بدفع غرامة قدرها (30,000) ريال لقيام جمهوره بإلقاء مقذوفات باتجاه مضمار الملعب عند بداية المباراة التي أقيمت بين فريقه ونادي الاتحاد.

كما تم إلزام نائب رئيس نادي الهلال فهد الراشد بدفع غرامة قدرها (20,000) ريال لدخوله إلى مضمار الملعب بعد نهاية المباراة.

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