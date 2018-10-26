نهائي دوري أبطال إفريقيا.. عقل كارتيرون vs تكتيك الشعباني





ضرب الأهلي موعداً مع الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث سيواجهه في مباراة الذهاب في الثاني من نوفمبر على ملعب برج العرب بالأسكندرية في مصر وستكون مباراة العودة في التاسع من الشهر ذاته على ملعب رادس معقل الترجي في تونس.





على الرغم من بداية الفريقين المتواضعة في دور المجموعات، إلا أنهما تمكنا من تصحيح أوضاعهما والوصول بجدارة للمباراة النهائية. حيث بدأ الأهلي مشواره بالخسارة من كمبالا الأوغندي ليستقيل على أثرها حسام البدري ويأتي الفرنسي باتريس كارتيرون مديراً فنياً خلفا له والذي أعاد للفريق هيبته وقاده لنهائي البطولة للمرة الثانية على التوالي. أما الترجي فكان يقوده فوزي البنزرتي ولكنه رحل عقب الخسارة من الأهلي في دور المجموعات وتولى خالد بن يحيى قيادة الفريق ليرحل هو الآخر ويتولى مساعده معين الشعباني زمام الفريق التونسي خلفا له ونجح في الإطاحة بأول أغسطس الأنجولي من البطولة والذي كان مرشحاً للفوز باللقب.





ويقارن الفجر الرياضي بين تكتيك كلا من كارتيرون والشعباني قبل مواجهتما في المباراة النهائية ..









* كارتيرون - الأهلي :





يلعب كارتيرون أحياناً بطريقة 4-2-3-1 ولعب أمام وفاق سطيف الجزائري بطريقة 4-3-3 واستعان بهؤلاء اللاعبين لتطبيقها :-





حراسة المرمى: محمد الشناوي.





خط الدفاع : أحمد فتحي – سعد سمير – ساليف كوليبالي – أيمن أشرف.





خط الوسط: حسام عاشور – عمرو السولية – أحمد حمودي.





خط الهجوم: وليد سليمان – وليد أزارو - إسلام محارب.









* الشعباني - الترجي :





يلعب معين الشعباني المدير الفني للترجي بطريقة 4-2-1-3 واستعان فيها في مواجهة أول أغسطس بهؤلاء اللاعبين :-





حراسة المرمى: رامي الجريدي





الدفاع: سامح الدربالي – شمس الدين الزوادي – محمد علي اليعقوبي – أيمن بن محمد.





الوسط: فرانك كوم – فوسيني كوليبالي.





الوسط المهاجم: جيلان الشعلاني.





الهجوم: أنيس بدري – يوسف البلايلي – طه الخنيسي.



