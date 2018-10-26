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ضبط حداد مسلح قتل صديقه بكفر الشيخ

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 09:59 م
ضبط حداد مسلح قتل صديقه بكفر الشيخ
جثة - ارشيفية
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سمر بسيونى
 

تمكنت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن كفر الشيخ، برئاسة اللواء محمد عمار، مدير الإدارة، من القبض على المتهم بتهشيم رأس صديقه بـ"فأس"، وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة، بعدما عثرت الشرطة على على جثة أحد الأشخاص.

تلقي اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفر الشيخ، بلاغًا، يفيد العثور على جثة شخص بأحد المصارف التابعة لمركز شرطة كفر الشيخ، وانتقل على الفور ضباط المركز وتبين ان الجثة لـ "إسلام.أ.ع"، سبق اتهامه في 3 قضايا "مخدرات – سلاح ناري"، ومُلقاه بأحد المصارف المائية.

اكدت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة "باسم.ح.أ"، حداد مسلح، سبق اتهامه في قضية، "سلاح أبيض، وإنتقم من صديقه لوجود خلافات مالية بينهما، والقت الشرطة القبض عليه، وبحيازته هاتف المجنى عليه عقب بيعه لأحد محلات الهواتف المحمولة، وأكد انه قتله بـ "فأس صغيرة"، تم تحرير محضر وجار العرض على النيابة.
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