العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية أبرزهم.. ملفات على طاولة السيسي في زيارة ألمانيا

يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى العاصمة الألمانية برلين مطلع الأسبوع المقبل، للمشاركة في أعمال القمة المصغرة للقادة الأفارقة رؤساء الدول والحكومات أعضاء المبادرة الألمانية للشراكة مع أفريقيا، في إطار مجموعة العشرين وذلك تلبية لدعوة من المستشارة الألمانية ميركل.

ويرافق الرئيس السيسي، خلال الزيارة، وفدا وزاريا يضم سامح شكرى وزير الخارجية، ومحمد شاكر وزير الكهرباء، وسحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وعمرو نصار وزير التجارة والصناعة.

كلمة للسيسي

ومن المقرر أن يلقي الرئيس السيسي كلمة خلال أعمال القمة المصغرة، تتناول رؤية مصر في دفع وتعزيز جهود التنمية في أفريقيا، خاصة على ضوء تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي العام المقبل 2019.

جلسة مباحثات ثنائية

ومن المقرر أن يعقد الرئيس جلسة مباحثات ثنائية مع المستشارة الألمانية ميركل، لمناقشة سبل تعزيز العلاقات بين البلدين على مختلف المستويات وذلك على هامش مشاركة الرئيس السيسي في أعمال القمة المصغرة للقادة الأفارقة من رؤساء الدول والحكومات أعضاء المبادرة الألمانية للشراكة مع أفريقيا ، والتي تأتي في إطار مجموعة العشرين التي دعت إليها المستشارة الألمانية.

القضايا الإقليمية

كما يتم بحث التعاون الثنائي، وجهود مكافحة الإرهاب، والأوضاع فى ليبيا وسوريا واليمن، إضافة إلى تنسيق المواقف بشأن مواجهة الدول الداعمة للإرهاب؛ فضلا عن لقاءات آخر ى ثنائية مع كبار المسؤولين والسياسين الألمان.

وستشهد زيارة الرئيس إلى برلين تباحثاً حول سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين، لاسيما في ضوء ما يشهده التعاون مع ألمانيا من زخم خلال السنوات الماضية، وتعدد الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى بين البلدين- بحسب ما قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية-.

كما يعقد الوزراء المرافقون للرئيس اجتماعات مهمة في برلين حيث تشهد العلاقات السياسية بين مصر وألمانيا تقارباً ملحوظاً، إضافة إلى العلاقات التجارية والتي ايضا تشهد حاليا نقلة نوعية فى مختلف مجالات التعاون الاقتصادي.