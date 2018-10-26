نادي ستاد ريمس يحيي الذكرى الـ60 لنهائي كأس أوروبا ضد ريال مدريد

قرر نادي ستاد ريمس الفرنسي تكريم نظيره ريال مدريد الإسباني،من خلال قميصه الثالث، وذلك تخليدًا للذكرى السنوية الـ60 لنهائي كأس أوروبا، الذي جمع بين الفريقين في 1959.





ويكرّم نادي ستاد ريمس ريال مدريد بمناسبة الذكرى السنوية الـ60 لنهائي كأس أوروبا 1959، الذي جمع بين الفريقين، حيث يخلّد القميص الثالث للنادي الفرنسي هذا الموسم ذلك اللقاء التاريخي، الذي انتهى بفوز ريال مدريد 2-0.





وقال نادي ستاد ريمس: "النادي يهدي قميصه الثالث لأفضل منافس وصديق أبدي، ريال مدريد".





ومن المقرر أن يرتدي اللاعبون القميص في المباراة القادمة بالدوري ضد ستاد رين يوم الأحد 28 أكتوبر، ويأتي الزي باللون الأبيض مع نغمات باللون البنفسجي تكريماً لريال مدريد، وفي الجزء السفلي نقش بحروف صغيرة يذكر بالمدينة التي استضافت النهائي: "شتوتجارت 1959".



