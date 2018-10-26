غدًا.. فراس سعيد ضيف آيات أباظة على "النايل دراما"

يحل غدا الفنان فراس سعيد ضيفا علي برنامج الإعلامية آيات أباظة، مساء الفن في تمام التاسعة مساء علي الهواء، علي شاشة النايل دراما، ليتحدث عن تجاربه في عالم الدراما التليفزيونية.

ويدور الحوار عن ولماذا ترك الهندسة واتجه للتمثيل، كما يروي ذكرياته وكواليس عددا من أعماله التليفزيونية مثل فرح ليلي أمام النجمة ليلي علوي، و مسلسل سر علني أمام غادة عادل، ومسلسل حكاية حياة أمام غادة عبد الرازق، ومسلسل اختيار إجباري مع أحمد زاهر .

البرنامج من إعداد أشرف شرف و تقديم آيات أباظة و يعرض يوميا علي شاشة "النايل دراما" في تمام الساعة الثامنة مساء علي الهواء مباشرة.