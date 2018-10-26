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لجنة الانضباط تغرم رئيس اتحاد جدة 10 آلاف ريال

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 09:53 م
لجنة الانضباط تغرم رئيس اتحاد جدة 10 آلاف ريال
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مني شكري
 

قررت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، إلزام رئيس نادي الاتحاد نواف المقيرن بدفع غرامة قدرها 10 آلاف ريال لدخوله إلى مضمار الملعب بين شوطي المباراة دون ارتداء البطاقة التعريفية للرابطة وذلك في المباراة التي أقيمت بين فريقه ونادي الهلال دوريًا.

وكان فريق اتحاد جدة قد تلقى خسارة قاسية من الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدف، مساء أممس الخميس، وذلك في إطار منافسات الجوة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

كما ألزمت لجنة الانضباط، نائب رئيس نادي الهلال فهد الراشد بدفع غرامة قدرها 20 ألف ريال لدخوله إلى مضمار الملعب بعد نهاية المباراة في حين أنه يمنع ذلك بموجب تعاميم الاتحاد السعودي الجاري بها العمل.

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