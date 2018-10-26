"التموين" تكشف آخر موعد لإضافة المواليد الجدد



قال الدكتور أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة أعطت مهلة تنتهي حتى 8 نوفمبر 2018 لكل من له بطاقة تموينية بها أخطاء لتصحيحها.



وأضاف "كمال"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "المحور" مساء الجمعة، أن الوزارة بعد هذا التاريخ لن تسمح بأي بطاقة تموينية بها أخطاء.



وأشار إلى أن آخر موعد لإضافة المواليد الجدد كان 21 أكتوبر، لافتًا إلى أنهم أعطوا مهلة أسبوعين لمن تخلف عن الإضافة في الجدول الزمني الذي حددته وزارة التموين.

