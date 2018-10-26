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خيسوس يحدد الخماسي الأجنبي لمباراة الهلال والنفط بكأس زايد

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 09:45 م
خيسوس يحدد الخماسي الأجنبي لمباراة الهلال والنفط بكأس زايد
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عمر عبد العزيز
 

حدد البرتغالي جورجي خيسوس، المدير الفني لفريق الهلال السعودي، الخماسي الأجنبي الذي سيعتمد عليه في المباراة القادمة أمام فريق النفط العراقي بالبطولة العربية (كأس زايد للاندية الأبطال).

ومن المنتظر أن يعتمد خيسوس على الخماسي الأجنبي الآتي: االبيروفي أندريه كاريلو، والبرازيلي كارلوس إدواردو، والإسباني ألبرتو بوتيا، والسوري عمر خربين، والفرنسي بافيتمبي جوميز للمشاركة في كأس زايد للأندية الأبطال، فيما استبعد العماني على الحبسي والفنزويلي جيلمين ريفاس.

ويستضيف الزعيم الهلالي نظيره النفط العراقي، يوم الإثنين المقبل، في تمام الساعة السابعة مساءًا على ملعب فيصل بن فهد "الملز".

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