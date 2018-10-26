الأمير سلطان بن سلمان والسفير السعودي يزوران موقع حفائر "زاهي حواس" (صور)

أكد السفير أسامه نقلي، السفير السعودي بالقاهرة والمندوب الدائم لدي جامعة الدول العربية، عمق العلاقات التاريخية بين مصر والسعودية فالبلدين احتضنتا حضارات عظيمة، مشيرًا الى أن الجزيرة العربية هي مهد الحضارات ونقطة التواصل بين الحضارات.

جاء ذلك خلال زيارة الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود رئيس هيئة السياحة والتراث السعودية؛ والسفير أسامة نقلي ؛ بمرافقة الدكتور خالد العناني وزير الآثار حفائر عالم المصريات الدكتور زاهي حواس بالوادي الغربي بالأقصر.

وأعرب السفير السعودي عن سعادته بتلك الزيارة.. مؤكدًا أنها فرصة جميلة زيارة مدينة الأقصر هذا الجزء المهم في تاريخ مصر والتي تحمل الحضارة العظيمة بكل علومها.

وقال"النقلي" إنه يحرص على زيارة المعابد والمقابر المصرية القديمة لمشاهدة كيف أبدع المصري القديم في العلم والإنشاء والهندسة والثقافة والعلوم.. موجهًا الشكر للدكتور زاهي حواس علي هذه الزيارة وخاصة الحفائر الخاصة به بوادي القرود.

وأشاد بالعمل الأثري بتلك المنطقة التي تتم علي مستوي عالي من التنظيم والدقة بقيادة الدكتور خالد العناني وزير الاثار والدكتور زاهي حواس عالم المصريات.

ومن جانبه...اعرب عالم المصريات الدكتور زاهي حواس عن سعادته بتلك الزيارة خاصة و انه لأول مره يزور احد مقر الحفائر الخاصة به، مشيرًا الى ان الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود والسفير أسامه النقلي استمتعا بزيارة الحفائر ومعبد الكرنك والبر العربي ومقبرة نفرتاري ومقبرة توت عنخ آمون بالأقصر.