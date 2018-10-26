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مصرع حوثيين في غارة جوية للتحالف بالبيضاء

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 09:36 م
مصرع حوثيين في غارة جوية للتحالف بالبيضاء
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وكالات
 
شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، اليوم الجمعة، غارة جوية استهدفت بها تعزيزات لميليشيات الحوثي الانقلابية، في مديرية الملاجم شرقي محافظة البيضاء وسط البلاد.



وقال مصدر ميداني، وفق موقع الجيش اليمني سبتمبر نت، اليوم الجمعة، إن "الغارة استهدفت، صباح اليوم، طقماً تابعاً للميليشيا على متنه عدد من العناصر في منطقة ظهر البياض، كان في طريقه إلى الجبهة".



وأضاف المصدر،أن "الغارة أسفرت عن تدمير الطقم، ومصرع كل من كان على متنه من عناصر الميليشيا الانقلابية".
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