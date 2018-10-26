أبرز وأهم أخبار محافظة قنا في أسبوع
الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 09:41 مبسام عبدالحميد
شهدت محافظة قنا، هذا الأسبوع، عددًا من الأحداث والقرارت والأخبار الميدانية الهامة، أبرزها ما يلي:
"المحاربين القدماء" تنظم رحلة لأسر الشهداء لمصنع الألمونيوم في قنا (فيديو وصور)
نظمت جمعية "المحاربين القدماء" وضحايا الحرب رحلة إلى مجمع مصانع الألمونيوم الواقع بمركز نجع حمادي شمال محافظة قنا لخمسين أسرة من أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية من محافظة قنا بحضور المقدم محمود ياسين مدير جمعية المحاربين القدماء فرع قنا والمهندس عبد الظاهر عبدالستار رئيس مجلس إدارة مجمع مصانع الألمونيوم، وذلك تحت رعاية اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، وفي إطار الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.
عامل يطلق النار على زوجته أمام مدرسة في قنا بسبب خلافات عائلية
اطلق عامل النار على زوجته امام مدرسة الاشراف الغربيه الابتدائية، محاولا اخذ طفلهف منها، بسبب خلافات عائلية.
فتح طريق "قنا - الأقصر" الزراعي بعد احتجاج الأهالي لاختفاء طالب بقوص
تمكنت قوات أمن قنا منذ قليل بقيادة مدير امن قنا اللواء مجدي القاضي، من إعادة فتح طريق كوبري قوص وذلك عقب قطعه من قبل عشرات المواطنين علي خلفيه اختفاء طفل يدعي صلاح عربي، منذ عدة أيام بمركز قوص.
"المحاربين القدماء" تنظم رحلة لأسر الشهداء لمصنع الألمونيوم في قنا (فيديو وصور)
نظمت جمعية "المحاربين القدماء" وضحايا الحرب رحلة إلى مجمع مصانع الألمونيوم الواقع بمركز نجع حمادي شمال محافظة قنا لخمسين أسرة من أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية من محافظة قنا بحضور المقدم محمود ياسين مدير جمعية المحاربين القدماء فرع قنا والمهندس عبد الظاهر عبدالستار رئيس مجلس إدارة مجمع مصانع الألمونيوم، وذلك تحت رعاية اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، وفي إطار الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.
عامل يطلق النار على زوجته أمام مدرسة في قنا بسبب خلافات عائلية
اطلق عامل النار على زوجته امام مدرسة الاشراف الغربيه الابتدائية، محاولا اخذ طفلهف منها، بسبب خلافات عائلية.
فتح طريق "قنا - الأقصر" الزراعي بعد احتجاج الأهالي لاختفاء طالب بقوص
تمكنت قوات أمن قنا منذ قليل بقيادة مدير امن قنا اللواء مجدي القاضي، من إعادة فتح طريق كوبري قوص وذلك عقب قطعه من قبل عشرات المواطنين علي خلفيه اختفاء طفل يدعي صلاح عربي، منذ عدة أيام بمركز قوص.
تدشين الندوة التثقيفية الأولى للكشف المبكر عن سرطان الثدي في قنا (صور)
دشنت مديرية الصحة بقنا، الندوة التثقيفية الاولي للكشف المبكر عن سرطان الثدي والتي عقدت بمقر مركز اورام قنا ضمن فعاليات البرنامج القومي لصحة المرأة للكشف المبكر عن أورام الثدي.
دشنت مديرية الصحة بقنا، الندوة التثقيفية الاولي للكشف المبكر عن سرطان الثدي والتي عقدت بمقر مركز اورام قنا ضمن فعاليات البرنامج القومي لصحة المرأة للكشف المبكر عن أورام الثدي.
عاجل.. إصابة شخصين بطلقات نارية حاولا منع اختطاف سمسار بقنا
أصيب شخصين منذ قليل، بطلقات نارية بالصدر، إثر اشتباكات بينهم وبين مجهولين أثناء محولتهم اختطاف سمسار بمركز نجع حمادي في قنا.
أصيب شخصين منذ قليل، بطلقات نارية بالصدر، إثر اشتباكات بينهم وبين مجهولين أثناء محولتهم اختطاف سمسار بمركز نجع حمادي في قنا.
"فرحة" ينتهكها 3 ذئاب بشرية في قنا.. ومطالب بالقصاص العاجل (القصة الكاملة)
5 أيام مرت على الواقعة المأساوية بمدينة فرشوط شمال محافظة قنا، والتي استيقظ عليها الأهالي، بسماعهم صراخ وأنين الفتاة البسيطة، التي انتهك عرضها 3 ذئاب بشرية، استدرجوها في زراعات القصب، واغتصبوها ليس هذا فحسب، بل اصطحبوها إلى منزل احد المتهمين وقاموا باغتصابها مرة أخرى.
5 أيام مرت على الواقعة المأساوية بمدينة فرشوط شمال محافظة قنا، والتي استيقظ عليها الأهالي، بسماعهم صراخ وأنين الفتاة البسيطة، التي انتهك عرضها 3 ذئاب بشرية، استدرجوها في زراعات القصب، واغتصبوها ليس هذا فحسب، بل اصطحبوها إلى منزل احد المتهمين وقاموا باغتصابها مرة أخرى.
محافظ قنا: ننسق للانتهاء من تسلم أراضي منحة السيسي لأهالي المراشدة
قال اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، أن المحافظة مستمرة في التنسيق الكامل مع اللجان الفنية، الخاصة بتسليم الأراضي المخصصة من شركة الريف المصري لأهالي منطقة المراشدة بمحافظة قنا، وذلك تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية بتسليم أهالي المنطقة جزءًا من تلك الأراضي.
قال اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، أن المحافظة مستمرة في التنسيق الكامل مع اللجان الفنية، الخاصة بتسليم الأراضي المخصصة من شركة الريف المصري لأهالي منطقة المراشدة بمحافظة قنا، وذلك تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية بتسليم أهالي المنطقة جزءًا من تلك الأراضي.
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