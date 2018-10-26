أبرز وأهم أخبار محافظة قنا اليوم الجمعة 26- 10- 2018



قال اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، أن المحافظة مستمرة في التنسيق الكامل مع اللجان الفنية، الخاصة بتسليم الأراضي المخصصة من شركة الريف المصري لأهالي منطقة المراشدة بمحافظة قنا، وذلك تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية بتسليم أهالي المنطقة جزءًا من تلك الأراضي. محافظ قنا: ننسق للانتهاء من تسلم أراضي منحة السيسي لأهالي المراشدة

قال اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، أن المحافظة مستمرة في التنسيق الكامل مع اللجان الفنية، الخاصة بتسليم الأراضي المخصصة من شركة الريف المصري لأهالي منطقة المراشدة بمحافظة قنا، وذلك تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية بتسليم أهالي المنطقة جزءًا من تلك الأراضي.



قال اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، إن منطقة هو الصناعية بهو تضم 120 مصنع منها 20 مصنع منتج و9 مصانع تم الانتهاء من الاعمال الانشائية بها وجاري تركيب المعدات وخطوط الانتاج اللازمة لبدء التشغيل بينما مازال 45 مصنع في مرحلة الانشاء و46 مصنع في مرحلة استخراج الاوراق والتراخيص للبدء في اعمال الانشاء. محافظ قنا: إنشاء 120 مصنعا بهو توفر 6 آلاف فرصة عمل

قال اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، إن منطقة هو الصناعية بهو تضم 120 مصنع منها 20 مصنع منتج و9 مصانع تم الانتهاء من الاعمال الانشائية بها وجاري تركيب المعدات وخطوط الانتاج اللازمة لبدء التشغيل بينما مازال 45 مصنع في مرحلة الانشاء و46 مصنع في مرحلة استخراج الاوراق والتراخيص للبدء في اعمال الانشاء.



اشتكى عدد من أهالي مدينة نجع حمادي، شمال محافظة قنا، من تأخر تسليم مبنى المستشفى العام، والذي تسببت أعمال نقلها إلى المستشفى التكاملي بقرية بهجورة إلى غضب العديد من المواطنين.



غضب أهالي نجع حمادي في قنا بسبب تأخر الانتهاء من تطوير المستشفى العام.. 310 مليون للتجديد (صور)

اشتكى عدد من أهالي مدينة نجع حمادي، شمال محافظة قنا، من تأخر تسليم مبنى المستشفى العام، والذي تسببت أعمال نقلها إلى المستشفى التكاملي بقرية بهجورة إلى غضب العديد من المواطنين.

شهدت محافظة قنا، اليوم الجمعة، عددًا من الأحداث والقرارت والأخبار الميدانية الهامة، أبرزها ما يلي: