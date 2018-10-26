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المسئول عن أعمال كوبري محور روض الفرج: "نستعد لدخول موسوعة جينيس"

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 09:35 م
المسئول عن أعمال كوبري محور روض الفرج: نستعد لدخول موسوعة جينيس
كوبري - ارشيفية
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داليا الحسين
 
قال المهندس أحمد سامي، المسئول عن أعمال كوبري محور روض الفرج، إن الكوبري المعلق الذي يتم إنشاؤه يعد أعرض كوبري معلق في العالم، بعرض 64 مترًا، مشيرًا إلى أنه سيسجل بموسوعة جينيس كأعرض كوبري معلق بالعالم.

وأوضح "سامي" خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" المذاع على فضائية صدي البلد، مساء الجمعة أن الكباري المعلقة تستخدم لتوفير طرق سكة حديد، وهذا ما يفرقها عن أنواع الكباري الأخرى، لافتًا إلى أن جسم الكبرى معلق بكابلات وليس عمدان من الأسفل.

وتابع المهندس المسئول، أن الفتحة الملاحية التي يوفرها الكوبري المعلق بمحور روض الفرج تصل إلى 300 متر، والتي تتناسب مع الكباري المعلقة الكبرى.
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