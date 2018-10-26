ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

أفلام من المغرب وفرنسا والسعودية تشارك بالدورة الثالثة لمهرجان الافروصيني

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 08:28 م
أفلام من المغرب وفرنسا والسعودية تشارك بالدورة الثالثة لمهرجان الافروصيني
طباعة
الفجر الفني
 

تعرض علي هامش فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان الفنون والفلكلور الافروصيني، برئاسة سهير عبدالقادر، مجموعة من الأفلام من مختلف دول العالم حيث يعرض من زيمبابوى الفيلم الروائي "٢٠٦ عظمة"، للمخرج ميلجين تافرنييكا ومن توجو الفيلم الروائي" حديقة أكوا"، للمخرج " بارسلين بوسو، ومن سيراليون الفيلم الوثائقي "الناجون" إخراج أرث فيكتور الكسنديا برات، ومن الكاميرون الفيلم الروائي "بلا شك" للمخرج نانجي ليستي و من نيجيريا الفيلم الروائي "صمت عالي" إخراج وسيناريو وتصوير "فروين كلاي".

 

الفيلم الروائى المغربي الفرنسي "آسيا" إخراج مليكه زايري ومن المملكة العربية السعودية الفيلم الروائي "المؤامرة" إخراج أمينه السوداني.

 

يذكر أن مهرجان الفنون والفلكلور الافروصيني تنطلق فعالياته غدًا السبت الموافق ٢٧ أكتوبر الحالي بقصر المانساترلي بالمنيل وتستمر فاعلياته حتى الثالث من نوفمبر المقبل.

المهرجان تقيمه  وزارة السياحة وهيئة التنشيط السياحي برعاية عدد من الوزراء والمؤسسات منها وزارة الشباب والرياضة ووزارة الثقافة ووزارة الخارجية وسفارات الدول المشاركة وأكاديمية الفنون.

المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا فن سينما دراما بث مباشر الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات أخبار الفنانين أخبار الفن اليومن أخبار الفن live stream HD drama 2018
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
تقييمك لألبوم شيرين عبدالوهاب "نساي"؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي للمحترفين
الشباب
0
x
17:05
0
القادسية
الباطن
0
x
17:10
5
التعاون
أحد
1
x
17:25
3
الوحدة
الفيحاء
1
x
18:45
1
النصر
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/26/2018 8:50:01 PM