أفلام من المغرب وفرنسا والسعودية تشارك بالدورة الثالثة لمهرجان الافروصيني

تعرض علي هامش فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان الفنون والفلكلور الافروصيني، برئاسة سهير عبدالقادر، مجموعة من الأفلام من مختلف دول العالم حيث يعرض من زيمبابوى الفيلم الروائي "٢٠٦ عظمة"، للمخرج ميلجين تافرنييكا ومن توجو الفيلم الروائي" حديقة أكوا"، للمخرج " بارسلين بوسو، ومن سيراليون الفيلم الوثائقي "الناجون" إخراج أرث فيكتور الكسنديا برات، ومن الكاميرون الفيلم الروائي "بلا شك" للمخرج نانجي ليستي و من نيجيريا الفيلم الروائي "صمت عالي" إخراج وسيناريو وتصوير "فروين كلاي".

الفيلم الروائى المغربي الفرنسي "آسيا" إخراج مليكه زايري ومن المملكة العربية السعودية الفيلم الروائي "المؤامرة" إخراج أمينه السوداني.

يذكر أن مهرجان الفنون والفلكلور الافروصيني تنطلق فعالياته غدًا السبت الموافق ٢٧ أكتوبر الحالي بقصر المانساترلي بالمنيل وتستمر فاعلياته حتى الثالث من نوفمبر المقبل.

المهرجان تقيمه وزارة السياحة وهيئة التنشيط السياحي برعاية عدد من الوزراء والمؤسسات منها وزارة الشباب والرياضة ووزارة الثقافة ووزارة الخارجية وسفارات الدول المشاركة وأكاديمية الفنون.