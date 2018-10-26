الأسهم الأوروبية تسجل أسوأ أداء شهري منذ 3 أعوام

هبطت الأسهم الأوروبية، اليوم الجمعة، متجهة نحو تسجيل أسوأ أداء شهري منذ أغسطس آب 2015 متضررة من موجة مبيعات اجتاحت الأسواق العالمية، ونتائج للشركات دون التوقعات قلصت شهية المستثمرين للمخاطرة.





وأنهى المؤشر الرئيسي لأسهم منطقة اليورو جلسة التداول منخفضا 0.93 بالمئة في حين تراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.77 بالمئة موسعا خسائره منذ بداية أكتوبر تشرين الأول إلى حوالي ثمانية في المئة.





ومن بين البورصات الرئيسية في أوروبا، أغلق المؤشر داكس الألماني منخفضا 0.94 بالمئة بينما هبط المؤشر كاك الفرنسي 1.3 بالمئة وتراجع المؤشر فايننشال تايمز البريطاني 0.92 بالمئة.





وجاء مؤشر قطاع السيارات الأوروبي بين أبرز الخاسرين وأغلق منخفضا 1.6 بالمئة متأثرا بهبوط بلغ أكثر من 21 بالمئة في أسهم شركة فاليو الفرنسية لصناعة أجزاء السيارات بعد أن أصدرت ثاني تحذير في ثلاثة أشهر بشأن الأرباح.