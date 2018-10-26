قائد فريق "السماء الصافية": المثلث الذهبي كلمة السر في تفوقنا

قال العقيد علي رجائي قائد فريق قوات الدفاع الجوي المصري المشارك في الألعاب العسكرية الدولية مسابقة "السماء الصافية"، إن تفوق ضباط مصر خلال المسابقة نتيجة التدريب الجيد وروح الفريق.



وأوضح "رجائي"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد فايق ببرنامج "مصر تستطيع"، والمذاع على فضائية "dmc"، مساء الجمعة، أن المثلث الذهبي هو كلمة السر في التفوق والذي يتكون من الإيمان بالله والوطن والتدريب الجيد وروح الفريق وتوفيق الله سبحانه وتعالى، متابعًا: "بنعمل اللي علينا والباقي على الخالق".



ووجه حديثه للمصريين قائلًا: "خلي هدفنا الوحيد رفع اسم مصر في كل مكان في العالم.. وإن شاء الله نبقى أفضل بلد".

