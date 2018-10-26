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أزمة الليرة تسقط تميم في اختبارات العلاقات التركية القطرية

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 08:18 م
أزمة الليرة تسقط تميم في اختبارات العلاقات التركية القطرية
تميم بن حمد
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أمنية فوزي
 
زادت أزمة الليرة التوتر في العلاقات بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير قطر تميم بن حمد، فبعد دعم أردوغان للإرهاب السياسات النقدية الفاشلة انهارت الليرة التركية.

وكشفت الأزمة عن تخلى قطر عن حليفتها تركيا، فلم تبادر الدوحة منذ اللحظات الأولى لدعم الليرة خوفًا من ترامب، وهو ما جعل وسائل الإعلام التركية تشن حربًا على قطر.

وتدخل تميم على استحياء وورط البنوك القطرية في تركيا فانهالت الخسائر عليها، وبحسب منصة مداد نيوز، خسر بنك قطر الوطني 8 مليارات ريال قطري كما خسر بنك الدوحة نسبة كبيرة من استثماراته، وخسر البنك التجاري القطري 70% من قيمة استثماراته.
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