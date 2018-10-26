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إصابة أربعة أطفال بلغم حوثي في الحديدة

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 08:13 م
إصابة أربعة أطفال بلغم حوثي في الحديدة
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وكالات
 
أصيب أربعة أطفال بإنفجار لغم أرضي زرعته ميليشيات الحوثي الانقلابية في منطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه بمحافظة الحديدة، حسب ما نقلت وكالة الأنباء اليمنية، اليوم الجمعة.



وقالت مصادر طبية، إن "ثلاثة أطفال من عائلة واحدة والطفل الرابع من جيرانهم تم إسعافهم إلى المستشفى الميداني في الخوخة بعد تعرضهم لإنفجار لغم أرضي وأصيبوا إصابات متفاوتة".



وحسب شاهد عيان فإن "اللغم انفجر بالأطفال بعد أن وجدوه في الطريق وأرادوا أن يأخذوه بعيداً عن الطريق، ثم ذهبوا لإخبار المتخصصين بتعطيلها فسقط عليهم وانفجر بهم".



يذكر أن مئات الأطفال سقطوا ضحايا بانفجار الألغام التي زرعها الإنقلابيون الحوثيون في مناطقهم، وآخرين نتيجة تعرضهم للقنص من مسلحي الميليشيات.
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