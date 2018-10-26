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مدرب إنجلترا السابق ينصح بوتشيتينو بقبول تدريب ريال مدريد

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 08:13 م
مدرب إنجلترا السابق ينصح بوتشيتينو بقبول تدريب ريال مدريد
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عمر عبدالعزيز
 

علق المدرب الإنجليزي الشهير سام ألاردايس، حول فرص تدريب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو (مدرب توتنهام هوتسبير الإنجليزي الحالي) لفريق ريال مدريد الإسباني خلال الفنرة المقبلة.

وقال ألارديس في تصريحات صحفية: "يجب عليك اغتنام الفرصة عندما يتقدم لك ريال مدريد، لكن هل يريد بوتشيتينو حقا ذلك المنصب؟".

وأضاف مدرب المنتخب الإنجليزي السابق: "فرصة تدريب ريال مدريد لا تأتي كل يوم، أعتقد أنك لو كنت مدربا طموحا ستهتم بالعرض وستقول في نفسك عليّ الاعتناء بنفسي وعائلتي، هذا ما أرغب به، فهل أستطيع الوصول إلى هناك".

ومن الجدير بالذكر أن مدرب المنتخب الإنجليزي السابق قد ذكر في تصريح قديم أنه يرى نفسه مدربا مناسبا لريال مدريد.

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